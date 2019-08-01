台南文旦陸續成熟，即將採收上市，農委會今年首度補助下營農會、麻豆農會收購大果文旦進行加工，農委會主委陳吉仲1日南下視察收購作業，並承諾補助下營農會、麻豆農會購買冷鏈設備、剝皮機等設備。

陳吉仲在農糧署南區分署長姚志旺、南市農業局長李朝塘、立委郭國文、台南市議員陳秋宏陪同下，先後視察下營、麻豆農會收購大果文旦情形，並親切向柚農、農會人員打招呼。

陳吉仲表示，初期的大果文旦賣相不好，會影響文旦行情，因此辦理收購大果文旦，以拉抬文旦價格，增加柚農收入，大果文旦收購後可進行加工，整顆文旦都能利用，果汁、果肉可加工，連柚皮也能做成環保清潔劑。

今年麻豆農會將收購100萬台斤、下營農會將收購30萬台斤大果文旦，收購價1台斤10元，下營農會總幹事黃冠霖、麻豆農會總幹事孫慈敏也向陳吉仲爭取補助冷藏、加工設備，陳吉仲也爽快答應，補助金額多少再議。

(中時 )