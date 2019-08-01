台中市政府觀旅局為推廣夏季泡湯，全力拚經濟，今年特融入漫畫、COSPLAY及美食，於8月10日至11日在谷關溫泉廣場舉辦「谷關溫泉漫畫嘉年華」，邀請《型男大主廚》節目主持人詹姆士，以在地食材現場烹調溫泉料理，柯南、鬼太郎也將來到谷關有獎徵答，邀請大家一起看漫畫、泡好湯、吃美食。

觀旅局1日在台中日光溫泉會館舉辦「2019台中好湯溫泉季─漫遊谷關泡湯趣」活動記者會，由副市長楊瓊瓔、觀光旅遊局長林筱淇出席，立委沈智慧，與台中市谷關社區發展協會總幹事歐文恭、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲一同共襄盛舉。

觀旅局長林筱淇說，現場邀請到亞洲美食天王陳鴻為台中溫泉設計料理，「鳥取漫畫王國國際漫畫比賽in台中」得獎漫畫家謝東霖、籠包、Ms.David、度緯也到現場，發表以谷關為主題的四格漫畫作品。

楊瓊瓔表示，夏季泡湯讓身體更容易出汗，不僅排除體內濕氣、毒素，更是夏天最輕鬆的消耗熱量方式，好處多多；今年「漫遊谷關泡湯趣」特別加入漫畫、COSPLAY、美食等年輕化元素，吸引年輕朋友造訪泡湯，更配合台中購物節抽獎活動，諸多好康，歡迎大家到台中遊玩。

觀旅局強調，台中與日本鳥取縣多年來已建立姊妹湯、姊妹市的深厚情誼，鳥取縣為許多知名漫畫家的發源地，希望透過鳥取縣「漫畫王國」的知名度創造話題。

(中時 )