國家運輸安全調查委員會今正式成立並舉行掛牌，首任主委楊宏智表示，第一項工作為重啟普悠瑪事故調查，無論結果是否與行政院的調查相符或相反，運安會都會以超然的立場進行調查。

因應1998年的華航大園空難，台灣迅速成立飛航安全調查委員會，獨立於其他政府單位。飛安會從無到有培養飛航安全人才，21年來參與多起事故調查，但去年10月台鐵普悠瑪出軌事故，令各界認為鐵道、公路、水路等交通運具，發生重大意外事故，也應有獨立單位參與調查，飛安會於是升格為運安會，今日正式掛牌。

前飛安會主委、首任運安會主委楊宏智指出，組織編制將從原本的23人，擴編到111人，第一階段先補足75人，人數達標後，再進行第二階段作業。運安會總部大樓將建置在台北士林，也預計於宜蘭科學園區規劃國家運輸安全工程中心。

至於運安會第一個工作，是重啟普悠瑪事故的調查，被問到如果調查結果與行政院的報告相背，運安會該如何因應，楊宏智說，運安會絕對會保持超然的立場進行工作。

對於航空器的飛航事故調查，運安會將沿用原本飛安會的飛航事故調查法內容。台鐵、高鐵、林鐵、大眾捷運系統等，包括各種正線、側線衝撞、出軌或火災情形，以及平交道事故或道路障礙事故，造成任一車載人員死亡或死傷5人以上，運安會也將啟動調查。

公路事故部分，汽車運輸業發生行車事故，達到死亡人數3人以上、死傷10人以上、受傷15人以上條件之一，運安會也會介入調查。

(中時 )