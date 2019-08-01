新竹市Big City遠東巨城購物中心長期投入母語保存並傳承在地文化，今年將延續CSR母語推廣，於8月3日舉辦「Big City天籟美聲饗宴」，邀請首次來台的波蘭斯賽新航海大學合唱團與新竹的合唱團進行精彩演出，歡迎民眾一同來巨城聆聽美麗歌聲。

此次應巨城邀請的波蘭斯賽新航海大學合唱團，近7年獲得40多個獎項，其中9場賽事更奪得17面金牌，此次參加完2019台北國際合唱節大賽後，唯一行程即是至巨城與新竹知名合唱團共同演出。

「Big City天籟美聲饗宴」演出團體包括有逢甲大學畢業校友所組成的逢友合唱團、曾獲福佬語國小團體特優第1名的民富國小合唱團、客家合唱比賽學生同聲組優等的曙光女中合唱團、全國客家合唱比賽榮獲特優第1名的新竹混聲合唱團以及被譽為台灣之光、獲得德國國際布拉姆斯合唱音樂節暨合唱比賽民謠組金牌的沂風合唱團。

巨城指出，Big City每年舉辦超過300場的大小活動，幾乎每個周末超過5場，此次邀請波蘭斯賽新航海大學合唱團與台灣在地合唱團進行交流演出，要讓悠揚的歌聲傳遍新竹。

(中時 )