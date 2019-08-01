南韓合同參謀本部今天表示，在分隔兩韓的非軍事區（DMZ）發現有北韓軍人越境投誠，並在非軍事區不遠的河中發現一名北韓人遺體，死者身穿軍式風格長褲腰帶，據信已死亡兩週。

南韓合同參謀本部（JSC）說，昨天深夜透過熱顯影裝置偵測到非軍事區內軍事分界線（MDL）以南的臨津江附近有人朝南移動，隨後將他拘留，調查後發現這個人是北韓現役軍人，且表達向南韓投誠的意願。這名北韓軍人身分未曝光。

南韓合同參謀本部今天表示，同樣在昨天，他們在非軍事區附近發現一名疑似北韓人的遺體。

韓聯社報導，合同參謀本部人員是在非軍事區最前線的京畿道坡州臨津江找到這具遺體，死者身上穿有軍式風格的長褲及腰帶，看來死亡至少已有兩週時間。

每年有數以百計北韓人叛逃至南韓，但未經許可越過DMZ實屬罕見，尤其DMZ南北兩方均布滿地雷、柵欄、崗哨等軍事裝備。

上一次有北韓士兵跨越非軍事區投誠，是2018年11月的事。

而在2017年11月，一名北韓士兵跨越邊境時遭北韓同僚猛開槍射擊，最後順利進入南韓並接受治療。

幾週後，另一名北韓士兵跨越邊界叛逃，引起南韓守衛朝北韓鳴槍示警。

(中時 )