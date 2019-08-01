基隆市108學年度市屬學校校長、園長交接布達典禮，1日在市府禮堂舉行，共布達了2位新聘、6位連任校長的派令。（基隆市政府提供）

基隆市108學年度市屬學校校長、園長交接布達典禮，1日在市府禮堂舉行，共布達了2位新聘、6位連任校長的派令，市長林右昌致詞時表示，期勉各位校長面對困難不要退縮，藉協作力量共同解決問題，市府是最佳後盾，讓基隆營造為孩子最佳的教育場域。

林右昌表示，首先感謝各位校長過去的貢獻，期許未來秉持初衷，帶領學校突破困境；教育是百年樹人的工作，他上任後全力支持教育處與校長，無論在學校的軟硬體布建、教師福利、解決超額或流浪教師問題，都希望能讓校內是安心、安定、安穩的狀態，各校長可以無後顧之憂地帶領老師向前衝，營造基隆孩子們最佳的教育場域。

「市府會做最強後盾！」林右昌說，未來的教育領域，仍有許多困難要面對解決，他期許各位校長，碰到困難與障礙思考如何突破，透過協作力量共同解決問題，往下就是老師、家長與孩子力量，向上就是教育處與市府，各校校長是協作伙伴，也都是市府團隊一份子，背後的力量就是市府，有任何困難一起來解決。

教育處代理處長陳淑貞表示，此次宣誓就職的8所學校校長中，新任校長是正濱國中校長林世傑、瑪陵國小校長董蕙萍2位；連任則有安樂高中校長方保社、建德國中校長徐仁斌、信義國中校長莊焙琪、隆聖國小校長魏川淵、八堵國小校長柴成瑋、建德幼兒園園長江舒昇；正濱國中校長張文雄則於本學年退休。

(中時 )