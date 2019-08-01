國旅秋冬補助大手筆出手，前綠營人士開罵了！陸客自由行喊卡，觀光業者首當其衝，蔡政府馬上祭出36億國旅補助，大灑幣作法雖幫觀光業救急，現在卻也被外界高度檢視。前台南縣長蘇煥智即痛批蔡政府腦袋壞了，今年已砸多少錢在國旅補助，這真的有病！

為因應陸客自由行喊卡的衝繫，交通部火速端出36億國旅補助。對此，蘇煥智今在臉書上提出質疑，這個政府的腦袋真的壞掉了，為什麼要花36億作國旅補助呢？而且今年已經花了多少錢在作國旅補助呢？真的有病呢！

蘇煥智說，這36億可以作多少「社區保母中心」？可以做多少的「社區化托老中心」呢？用在改善觀光景點的環境景觀品質及國際行銷，都比這個補助更重要。蘇煥智大罵，錢不花在刀口上，亂灑錢！

交通部去年開始啟動國旅補助，這次一口氣撥出36億，堪稱史上最大手筆。根據統計，前進宜花東高屏暖冬遊補助8.3億，擴大暖冬13億，再加上春遊6.8億，執行經費共28.1億，等於這次經費超過3次國旅補助總和。

(中時電子報)