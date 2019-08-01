藝人林千又過去因交往納豆而受到關注，然戀情僅維持1年多就告吹，之後她又鬧出「50嵐」22K奧客風波，遭憲哥批評後解約，所幸感情方面有所斬獲，她去年公開認愛圈外富二代男友游翔閔，男方對她疼愛有加，沒想到交往1年多的現在，驚傳兩人黯然分手，原因是感情有第三者介入。

林千又情路遠比事業順利，揮別納豆之後，又跟家裡經營美國進口休旅車生意的富二代游翔閔穩定交往，據《鏡周刊》報導，男方相當重視這段感情，曾放話要花2年時間努力準備好經濟基礎，今年底要把林千又娶回家，對女友很貼心，林千又也曾在臉書po文，形容男友是「天下第一好男人」，沒想到等不到年底實踐諾言，這段感情就告吹。

林千又曾說過，這段感情之所以公開，是游翔閔要求的，之後兩人感情甜蜜，經常在社群網站上放閃，而男方對林千又照顧有加，物質跟精神上一樣不少，只要女方開心，他都盡力滿足，沒想到如今分手，據悉，感情告吹後男方頗有微詞，表示跟林千又當初以結婚為前提交往，經常帶她出國玩，「花了很多錢去哄女友，想不到最後落得如此收場」，而林千又如今也已悄悄將IG上游翔閔的照片悉數刪除，只剩去年11月她慶祝26歲生日盛大開趴的同框照，一周前更po照寫下「現在的社會，因為寂寞相愛，再因三觀而分開」，疑似暗指戀情告吹。

(中時電子報)