時代力量因林昶佐無預警退黨，面臨瓦解危機，洪慈庸第一時間跳出來承諾，現階段不會退黨，會留下來努力看看，但也不排除以後會離開。針對台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，洪慈庸隔空三問「對得起蔣渭水嗎？」質疑柯此舉，是為了個人，還是為了台灣？

洪慈庸表示，今天早上在黨中央的決策會議，有討論柯文哲市長成立政黨的問題，她要柯文哲想想「大我與小我」，今天因為他的執見，導致國民黨的韓國瑜市長當選，他對得起蔣渭水嗎？他對得起蔣渭水嗎？請柯文哲市長好好思考一下，為了台灣要捨棄小我。

媒體詢問時代力量可能被柯文哲「台灣民眾黨」擠壓，未來如何生存？洪慈庸說，柯文哲不只影響時代力量，還有民進黨本土立委席次，這樣是為了他個人，還是為了台灣，這樣的做為，真的對得起蔣渭水嗎？時代力量不會把政黨利益放在國家利益之前。

洪慈庸也說，早上會議也討論黨內不分區及區域立委席次，但在會中沒有比較正面的回應，她建議必須用最謙卑的態度，去跟民進黨、基進黨、社民黨、綠黨等本土勢力，協調出來最強的候選人，投入區域立委選戰。

洪慈庸說，會中主席提到，有一些人選好不容易勸出來參選，要捍衛他在選舉區域內的可能性，她則向黨中央呼籲，不是提出人選提就好，應該要促成候選人當選。如果把候選人丟出去，在那邊養小雞，剩下5個月的時間，我們到底有沒有辦法把雞養大，達到勝選可能。

洪慈庸再度呼籲，黨中央積極跟各黨派展開協調作業，她在會議中提出來，非常遺憾會中又把這樣的問題，丟到黨代表大會處理。洪慈庸認為，這是保護黨內候選人，否則這麼辛苦，卻在選一個選不贏的選舉，到底是為什麼？希望黨中央真的能夠積極進行選區協調，讓本土勢力真的能夠在2020選戰有贏的機會。

(中時 )