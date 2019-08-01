成大醫院與醫學院兩位院長1日進行新舊任交接，成醫院長由專長婦產科的副院長沈孟儒接任，他將發展醫療智慧化，期待4年內在成大敬業校區完成全台首座老人醫院。

成大醫院與醫學院兩位舊院長為楊俊佑與張俊彥，兩位卸任院長在任期內協助醫學院由5個系增為7個系，新增藥學系與牙醫學系。

接任的成大醫院新院長沈孟儒原為副院長，專攻婦產科，醫學院院長沈延盛則是消化道外科醫師，專長則是胰臟癌。

沈孟儒上任後，調整成大醫院行政團隊，4位副院長為楊延光、柯文謙、李經維、林志勝，對外發言人為醫務秘書楊宜青。

台灣將邁入高齡化社會，成大醫院已在成功大學敬業校區內，著手規畫全台首座老人醫院，沈孟儒期待在他任內啟用，並已無牆化的醫院為方向。

沈孟儒提到，未來在病人照顧中推動精準治療與智慧醫療，即採用人工智慧分析病情，給與個別化的治療建議。有了人工智慧分析病情，未來醫師診斷時不用忙於看電腦，更能回歸關心、照顧病患，讓醫療更溫暖、更人性化。

沈孟儒表示，成大醫院30年前為了照顧嘉南平原民眾的健康而誕生；現在已是台灣的醫學重要機構，醫院未來會與醫界盟友合作，加深各醫院之間的轉診鏈結，持續守護民眾健康。

(中時 )