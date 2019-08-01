▲縣長林明溱前往清境農場實地了解清境高空觀景步道2期工程進度。（楊樹煌攝）

清境高空步道二期工程將在8月底完工，南投縣長林明溱今1日前往清境農場實地會勘，允諾將同步改善南商圈設施，增加停車、餐飲等休憩空間，打造更完善便利的旅遊環境；行中林縣長對中國限縮陸客來台自由行，中央計劃加碼冬遊補助，認為是本末倒置，是最笨政府，何不把錢拿來強化觀光開發，讓景點更有亮點，吸引更多國際遊客前來。

縣府觀光處指出，清境高空觀景步道從106年5月啟用營運，至今年7月底共約有203萬人次到訪，門票收入約7千萬元，為讓遊客能沿著步道遊覽整個清境農場，避免人車爭道，縣府馬上接續進行步道二期工程，預計今年8月底就可完工，完工後，遊客將可從國民賓館沿著觀景步道抵達青青草原北票口，總長達1.6公里。

林縣長1日特地前往清境農場實地了解清境高空觀景步道2期工程進度，並勘查青青草原南商圈的設施改善整體規劃案，行中針對限縮陸客來台自由行，林縣長也認為南投縣觀光產業將首當其衝，受害最大。

林縣長並感慨的表示，民進黨執政後，不斷操作兩岸議題，逢中必反，才會造成兩岸關係急凍，蔡英文總統為了選舉，又開始以「辣台妹 」頻頻操作兩岸議題嗆對岸，以致大陸全面限縮自由行，林縣長認為這是政府自找麻煩，無辜業者只能勒縮緊腰帶，再忍耐幾個月，明年選舉馬上要到，一定要支持對的人，選對的總統，台灣才會有希望，否則未來台灣前途堪慮。

大陸限縮陸客自由行，政府為提振國旅，計劃再投入36億元預算，推動國旅秋冬遊獎勵方案，業者並不看好，林縣長也認為是本末倒置的作法，他說拿錢補助旅遊，是最笨的政府，何不把經費強化各觀光旅遊設施，提升觀光休閒品質，才是吸引國內外遊客前來旅遊的最大動力。

(中時 )