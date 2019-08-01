台中市政府農業局為提升高接梨栽培技術及果品品質，輔導東勢區農會1日在陽明市政大樓舉辦「108年台中市優質高接梨果品評鑑活動」，計有60組產銷班農民報名參加，最後由和平區農友張信有榮獲第一名，成為今年度高接梨王。

農業局長蔡精強說，這次評鑑活動邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場及農業學術研究單位等代表擔任評審委員，根據高接梨外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評鑑。

經評審仔細品嚐評分後，由和平區張信有榮獲第一名；第二名為東勢區徐秀梅及林隆昇；第三名則分別為豐原區林美子、石岡區羅裕文及東勢區陳枝春。第一名頒發獎牌及獎金2萬元，第二名頒發獎牌及獎金1萬元，第三名頒發獎牌及獎金5,000元。

農業局強調，台中為全國高接梨最大產區，全市栽培面積約2,400公頃，產量約5萬5,000公噸，產值達26億元，栽培地區分佈於東勢、和平、新社、后里及石岡等區。

台中高接梨因種植海拔較高，生長氣候條件佳，品質十分優良。目前常見的栽培品種有新興梨、秋水梨及豐水梨等，以新興梨栽培面積最大。另農業局為加強推廣台中優質高接梨，這次高接梨評鑑現場也展示新品種南水梨、黃金梨及秋黃梨，歡迎把握當季盛產期間，品嚐選購在地爽脆多汁的優質果品。

(中時 )