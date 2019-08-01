ATP職業男網前世界第一、英國網球名將A.莫瑞（Andy Murray）今年終於走出臀傷陰霾，目前在雙打賽事逐漸找回信心和狀態，為之後重返單打戰場有個好的基礎。

A.莫瑞在華盛頓網球公開賽和哥哥傑米（Jamie Murray）搭檔男雙，兩人今天在第一輪錯過3個賽末點，被對手把比賽逼進搶十局，關鍵搶十局莫瑞兄弟還一度面臨2：5落後，但兩人絕處逢生，連得8分逆轉戰局，最終6：4、6：7（7：9）、10：5獲勝。

J.莫瑞(左)在Instagram放上跟弟弟A.莫瑞的合照，兩人笑得相當開心。(取自J.莫瑞IG)

A.莫瑞去年在華盛頓網球公開賽單打第三輪於當地時間凌晨3點輸給對手後，落下傷心的英雄淚，去年飽受臀傷之苦的他，今年1月澳網首輪出局後開刀治療，休息約5個月後重返球場，由於目前的狀況還待調整，他決定先從雙打出發，單打不想操之過急，並在今年6月的英國女王草地網球賽贏得男雙冠軍，預計8月辛辛那提大師賽，才會在單打賽事登場。

現在的A.莫瑞已經不再為傷所苦，在球場上看起來很快樂，也像過去那樣得以展現有競爭力，他說：「現在我覺得自己狀況比去年好很多，生理上感覺更棒了，擊球時不會受限，還是自認進度慢了點，希望可以再更進步，但至少能夠回到華盛頓比賽，身體不再疼痛就已經值得慶祝了。」

(中時電子報)