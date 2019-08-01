美國和大陸在南海競逐影響力，大陸外長王毅昨天表示某些域外國家不應借此挑撥大陸和東協的關係，美國國務卿蓬佩奧今天則表示，美國從來沒有要印太地區的國家選邊。

泰國是今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，東南亞國家協會外長會議、東協區域論壇（Asean Regional Forum）、東協加三外長會議（ASEAN Plus Three Foreign Ministers Meeting）及東亞峰會（East Asia Summit）這幾天陸續在曼谷舉行。

南海議題始終是東南亞國家和美中之間的焦點，大陸填海造陸和美國堅持航行自由，加上大陸的一帶一路和美國的印太戰略，美中在南海的競逐態勢明顯。

但這讓不少東南亞學者憂心東南亞國家要在中美之間選邊站。新加坡總理李顯龍在今年的香格里拉對話中就曾表示，小國不希望在美中兩國關係趨於緊張之際被迫選邊站，希望兩個大國不要向小國施加壓力。

大陸外長王毅昨天舉行記者會談及南海議題時表示，南海和平穩定符合各方共同利益，近年來，在大陸和東協國家共同努力下，南海局勢得到明顯改善，「航行和飛越自由不存在任何問題」。

王毅說，中方始終嚴格遵循南海各方行為宣言，為維護南海和平穩定作出了積極貢獻，「希望某些域外國家不要刻意炒作個別具體問題，更不應借此挑撥中國和東盟（台譯東協）國家的關係。」

美國國務卿蓬佩奧今天下午和東協各國外長舉行會議，蓬佩奧致詞時表示，美國和東協共同分享法治、人權和永續經濟發展等概念，他也看到東協最近發布了東協印太展望（Asean Indo-Pacific Outlook）。

蓬佩奧表示，美國從來沒有要求印太地區的國家選邊，「美國在這個區域的參與，過去不會、未來也不會是零和運動。」

(中時 )