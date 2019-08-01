全球化的浪潮之下，台中市政府鼓勵學校推動國際教育，台中二中今年與美國加州名校費爾蒙特高中 (Fairmont Private School)啟動「雙聯學制」合作計畫；市府教育局表示，參加專案學生，修習滿相關課程並通過檢測後，將能同時取得美國費爾蒙特高中和台中二中的畢業證書，費爾蒙特高中也會提供美國大學升學資訊，增加學生國際競爭力

教育局指出，原只規畫15個名額，因報名踴躍，在經過嚴謹的英文面談及書面資料審查後，增額錄取為30人，並採專班方式編班，給予學生更完整的海外升學輔導及支持，台中二中1日舉辦說明會，並由費爾蒙特高中國際部總監John Barrier到場解說。

教育局長楊振昇表示，台中市以「在地國際化」、「雙語教育」及「國際交流」為核心目標，以「培養立足台中，接軌亞太，放眼國際的世界公民」為願景，並配合十二年國民基本教育新課綱強調適性揚才的理念，整合核心素養，串接不同教育階段、不同領域及學科之課程，培養學生具備「多元文化與國際理解」的精神。

教育局說，台中二中深耕國際教育，106學年度更是台中市公立高中唯一榮獲「國際學校獎」ISA(International School Award)認證的學校，也因此獲得美國加州名校費爾蒙特高中的認可，同意簽定「雙聯學制」的合作計畫。

教育局強調，參加專案學生在學期間，除修習原本課綱規定的課程外，另需利用週末及晚上選修由費爾蒙特高中提供的英語、數學、社會、自然等領域的美國大學先修課程(AP課程)，並於就學三年期間擇一暑假赴美國修習5週的「美國歷史」AP課程，修習滿相關課程並通過檢測後，將能同時取得美國費爾蒙特高中和台中二中的畢業證書，費爾蒙特高中也會提供美國大學升學資訊並輔導有意參加美國大學入學考試SAT同學相關事宜。

(中時 )