大陸今天開始暫停辦理來台自由行簽注。就在今天下午，大陸再傳出陸客團配額也將開始大減的消息。江西一家祖團社8月的來台只有80個名額；山東一家祖團社8月只給90個名額。台北市林姓旅遊業表示，據他得到的消息，大陸各省今天統一告知「限制每家社的名額」。另名業者說，往年（限額）很軟，今年「很硬」，「情況不妙了」。

另外也傳出有已經辦好來台自由行簽注的旅客，趕忙請組團社代送件辦入台證，但組團社表示「已經停辦」。究竟是個案或通案，仍不得而知。

據組團社傳來的消息，浙江省針對來台團簽，9到10月按各旅行社之前上報的團簽人數操作，11和12月全省團簽共2000多；1月全省3000多。也就是說，11和12月，浙江省全部口岸團隊人數大約40人／天，1月約100人／天。天津9到12月，每月300人10家家分！明年1月全天津配額75人。

旅遊業者表示，往年每到台灣選舉，為避免影響台灣選舉，大陸都會縮減來台陸客團數量，但往年執行「較有彈性」，今年可能就會「硬」許多。業者說，旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁日前也表示，大陸各省申請來台觀光人數8月會減少3成，9月減4成、10月減半。業者預估減客效應9月開始就會很名顯。

(旺報 )