台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」拚2020選舉，曾與柯文哲競選過台北市長的國民黨中央委員連勝文表示，「柯文哲是一個被醫學及政治所耽誤的天生黑色喜劇演員」，他祝福柯文哲能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大「菜」頭。

連勝文說，他經過五年的觀察後，對柯文哲這個人的結論，就是他是一個「被醫學及政治所耽誤的天生黑色喜劇演員」，不知道他這次組黨，是否也受到了烏克蘭喜劇演員當選總統的啟示？

連勝文說，柯文哲向來都是說的比做的多，所以演「老千」特別好，他又不甘寂寞，強烈的渴望鎂光燈，因此創造了「語不驚人死不休」的特殊喜劇風格，他擔任台北市長，可以說是「足跡所至，一片哀嚎」，為台北市創造了不曉得多少的爛攤子。

連勝文諷刺，柯文哲的黨應該不需要組織部門，但需要一個「經紀部門」，利用網紅經紀的操作模式，來為自己的立委候選人造勢，一方面可以持續維持黨主席強烈的網紅風格，二方面利用網紅直播打賞的方式，來籌措政黨的經費，如此一來也不用被批評，一天到晚蹭著有錢人，甚至設局向富豪吸金賺取政黨奶水錢。

連勝文表示，但還是不能不承認柯為苦悶的台灣人民創造了很多笑料，不管對他的笑容中帶著鄙視或欣賞，他絕對都比民進黨這種吃香喝辣、坐地分贓的貪婪嘴臉要好一些，因此他真心祝福柯，能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大「菜」頭。

國民黨中央委員連勝文。(圖/取自連勝文臉書)

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(中時 )