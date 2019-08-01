8月1日大陸正式祭出停發台灣G簽，G簽就是「台灣個人旅遊簽注」，效期一次是半年，公文一出，等同未來自由行的旅客將不再能往來台灣，對這次大陸出台觀光政策，多數旅館或青旅都有出現退訂潮，但量體並不大。台北地區許多間青旅負責人均表示，這一天早就在預料之中。「大陸方面因為外交而限縮旅客來台已經不是第一次，2016年蔡英文當選，之後陸客人數雪崩式的下降都已經讓我們做好準備。將眼光放向歐美、東南亞，是我們這幾年在做的事。」

青旅老闆說，中韓在限韓令發布後，韓客大多轉往日本或台灣。最近日韓的貿易戰問題可望產生轉單效益，就是日韓旅客都可能會來台，這部份或許可以彌補一些陸客缺口。而這波限縮自由行其實衝擊最大的是中小型旅館或民宿，飯店或旅行社因為都以團客單為主，或許影響並不大。

另外有傳聞指出，自由行之後，下一波就是砍團客簽証，有傳言稱有數間專辦大陸團客的旅行社，因某些不知名因素，將對內部員工十月薪資調整為半薪，明眼人都知道應該是下一波的限縮令開始。更有業者稱，此狀況，每四年就會來一次。對這些現象可以說是「毫不意外」。

(中時 )