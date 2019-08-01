陸委會今日舉行例行記者會，對於大陸片面暫停陸客赴台自由行，針對我方有無反制措施，陸委會發言人邱垂正今日指出，我方尊重台灣人民依照《憲法》擁有自由遷徙與旅行的基本權利，不會限制人民用這方面的基本權利。

邱垂正接著表示，相關業者恐會受到商業上傷害，會積極與相關機關針對業者受損害，進行影響評估；第二，也會與交通部觀光局溝通，視情況強化補助方案。最後，會同相關機關，持續協助業者開發多元市場。

至於對金馬小三通自由行會否有影響？邱垂正指出，針對台灣自由行的相關規定，還在觀察是否會波及到金馬小三通自由行相關規定；他也表示，團客後續發展也會持續關注，有一些旅行公會表示，陸方縮減團客的訊息，這方面有透過台旅會在北京與上海的辦事處進行了解，但目前尚無法證實。會持續關注。

邱垂正也說，有關於兩岸旅遊小兩會的溝通安排，交通部觀光局昨天就已致函海旅會，進行相關的溝通，但是陸方尚未回應。陸方尚未回應，明顯是陸方片面毀約，不遵守協議，我方給予嚴厲的譴責。陸方以任何政治理由阻斷、干預兩岸人民正常交流，說斷就斷，昨天看到許多大陸民眾要去排隊申請簽證，那種無奈情形，傷害的是兩岸人民的情感。

(旺報 )