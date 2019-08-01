台灣人購買保險套的習性是「感覺」勝過「價格」！而且根據今年一項有關「保險套」的台灣消費者問卷調查，竟有高達近8成的消費者很在意「薄度」！

由1家民間企業針對全國16所大專院校學生在今年4月至5月進行「性愛態度與習性調查」的1645分問卷統計，發現台灣年輕男、女高達近9成習慣使用保險套，認同在享受男歡女愛時，也要確保雙方性愛安全與健康。

而年輕男女挑選保險套的3大指標分別是品牌、感覺(舒適度)與安全，代表消費者選購保險套最在意不是售價，而是信用可靠的品牌知名度，以及薄度帶來的舒適安全感。

正值進入農曆7月，即將迎來「七夕情人節」，在台灣，每年中、西情人節檔期是保險套銷售與使用高峰期，業績大幅成長，可見情人節慶加溫催情，可讓保險套需求量瞬間噴發。

而調查顯示，台灣的男女情人們最習慣購買保險套的主要通路分別為藥妝店、便利超商店與網路。

(中時 )