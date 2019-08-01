日前BITPoint Japan（日本幣寶）遭駭客攻擊，而使用同樣核心交易系統的BITPoint Taiwan（台灣幣寶）也受到影響，導致交易系統全面暫停，許毓仁對此強調，幣寶日本遭駭客攻擊第一時間，即會同行政院洗錢防制辦公室、法務部調查局及金管會掌握第一手訊息，並要求幣寶台灣回報後續處理狀況，以利相關單位掌握處理進度。許毓仁並提出三大要求，包括政府主管機關應加強監督力道、交易所應恪守自律規範，加強風險控管與資安防護以及交易所應信託用戶資金。

繼日前全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客攻擊，損失超過台幣12億，日本幣寶於7月又傳出加密貨幣大規模竊盜案，損失金額約 10 億台幣。目前日本幣寶已暫停所有交易、轉帳、提領等服務，而使用同樣核心交易系統的台灣幣寶也受影響。許毓仁對此深表關切，並表示虛擬通貨交易所駭客竊案頻傳，顯示這些投資平台的資安防護能力不足，此外，政府監管的鬆散、ICO詐騙盛行等因素，都讓投資人越來越擔憂虛擬通貨交易的安全性，恐不利虛擬通貨相關產業的發展。

許毓仁表示，加密貨幣交易所並沒有經金管會公告為「金融服務業」，幣圈投資人難以適用《金融消費者保護法》，也因此無法申請金融消費評議，對投資人的保護與求償機制，目前是不足的，許毓仁建議主管機關，或可考慮擴大金保法適用範圍，將加密貨幣交易所納入其中，以避免往後更多投資糾紛發生投資人求助無門。

許毓仁去（2018）年率跨黨派立委及100多位產官學代表成立「立法院推動區塊鏈連線暨產業自律組織」，其中，區塊鏈與加密貨幣產業自律組織「Taiwan Crypto Blockchain Self-Regulatory Organization（TCBSRO）」明訂在台灣的所有相關業者須遵守包括守法、忠實誠信、善良管理、公開透明、保密以及公平競爭等六大原則。

許毓仁強調所有虛擬通貨交易所應恪遵自律組織的相關規範，透過產業自律，確保投資人從具有公信力的平台來獲得資訊，並主動與政府合作防止洗錢與詐騙，同時確保消費者權益，為還在起步的台灣區塊鏈產業奠定良好的基礎。

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(中時 )