「該把時間了留給自己了」，花蓮市區內延續80年老味道的久壽便當將於9月初吹起熄燈號，老主顧聽聞消息都紛紛打電話關心，非常不捨，搶在營業結束前上門，將老滋味烙在回憶中。

位於市區中山與中華路交接區域的久壽便當，最早可追溯至日治時代的久壽食堂，而後輾轉於1983年成為現今久壽便當專賣店，老闆楊呂儀表示，每日5點就得起床上工，一直到晚上打烊，一年四季除過過節，基本是全年無休的，這樣日子過了大半輩子，也該將剩餘時間留給自己與家人了。

多年來久壽便當秉持使用在地食材精神，對於產品採流水線生產，以快速、衛生、新鮮理念填飽市民的胃。菜色也不停推陳出新，蔥油雞、梅干扣肉、炒牛肉等每日特餐，讓饕客們每天都滿懷期待。

對於弱勢族群，久壽便當更像是公益者，「一個也外送」是老闆楊呂儀對獨居老人、失明者與中風中的承諾，他回想過去曾有不少街友在外乞食，他們都會包好便當送與街友，也曾邀請孤兒院童來店裡吃便當慶生。

「過去花了許多時間照顧大家的胃，現在也該把時間留下來照顧自己了」，儘管不捨，楊呂儀與家人決定於9月1日結束營業，將未來時間留下來含飴弄孫，享受天倫之樂。

(中時 )