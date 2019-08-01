鳳鳴火車站計畫討論迄今已有超過18年歷史，為了不讓當地居民繼續再久等，交通部決定透過興建鳳鳴簡易車站方式與桃園鐵路地下化脫勾，預計簡易車站工程在2024年11月完工，便利鳳鳴地區居民搭乘火車。

交通部次長王國材表示，台鐵在2001年左右提出大台北地區鐵路捷運化計畫，其中鳳鳴火車站也署捷運火車站一環，但包括南樹林、浮洲等站早已啟用多年，鳳鳴車站卻因被畫入桃園鐵路計畫而遲遲未能動工，讓當地民眾望穿秋水。

由於桃園鐵路計畫一改再改，從原本的高架化又變更為地下化，目前期中報告仍未出爐，即使鳳銘永久車站最快也需在2030年才能完工，為此在立委蘇巧慧爭取下，提出了興建鳳鳴簡易車站與桃園鐵路地下化脫勾。

蘇巧慧表示，鳳鳴簡易車站工程經費約6.1億元，今年19月核定後就可立即開工，預計2024年11月完工，將可便利當地民眾搭乘火車。

跟據台鐵規劃，鳳鳴簡易車站與鳳鳴陸橋共構，將興建2股道即2座岸式月台，王國材也表示，鳳鳴車簡易車站啟用後，將以停靠區間車為主，屆時由台北往桃園時間將約增加2分鐘。

(中時 )