蔦松藝術高中是偏鄉學校轉型成功的最佳典範。（張朝欣攝）

雲林縣第1所藝術高中水林鄉蔦松藝術高中，1日舉行揭牌典禮，蔦松藝術高中前身為蔦松國中，6年前面臨廢校危機，經縣政府協助成功轉型，以舞蹈、音樂、美術3種古典藝術為主要特色，是偏鄉學校轉型成功的最佳典範。

位於雲林沿海的蔦松國中，2013年因學生人數僅剩不到40人，面臨裁併校命運，經縣府與雲林縣傳統教育基金會合作，設置高中藝術實驗班，轉型成為公辦民營的藝術學校，6年來辦學成效有目共睹，1日由雲林副縣長謝淑亞等人共同主持揭牌典禮，正式升格為蔦松藝術高中。

校長張凱瑞表示，目前全校學生人數達420人，共21班包括普通班3班、藝術班18班，普通班學生主要來自水林地區，藝術班學生約6成來自外縣市，還有20名美國、澳洲、芬蘭、日本、馬來西亞的國外學生，兼具在地化與國際化。

張凱瑞說，蔦松國中自2013年公辦民營以來，主張德、術、學並重，加上縣政府向台塑企業爭取1億3000萬元興建舞蹈大樓、音樂大樓與宿舍大樓，校方聘請名師駐校教學，新穎設施與優秀師資深獲家長肯定，最終順利升格為藝術高中。

雲林縣政府指出，縣府一直致力於各種教育改革，在實驗教育方面更是走在全國前端，2013年即在蔦松國中辦理公辦民營教育體制，前年底立法院通過實驗教育3法修正案，縣府更積極推動蔦松國中升格，讓蔦松藝術高中在國內教育界寫下新猷。

(中時 )