國民黨立委沈智慧1日受邀參加「2019台中好湯溫泉季」記者會，除了稱讚大坑溫泉遠近馳名，還熱情邀請國內外遊客來大坑體驗溫泉、美食饗宴之旅，還幫業者「工商服務」，「夏天泡湯，有助健美養生」；宣告台中市「溫泉經濟」開跑，並爭取捷運綠線延伸經補庫。

沈智慧在致詞時表示，台中市溫泉分散多處且大坑溫泉最靠近市區，大坑在歷經921地震之後，竟多出「被震出」的溫泉，獨特地理變動，很難得；拚「溫泉經濟」仍需便捷交通網；沈智慧說，大坑除了有公車、公共自行車卻沒有捷運抵達，爭取台中捷運綠線從松竹站延伸到大坑腳的經補庫。

副市長楊瓊瓔表示，台中市境內的溫泉，包括烏日清新、東勢林場、大坑、和平及谷關等。今年開辦溫泉活動，不僅媽媽可泡湯健身，小朋友還可以看到「日本鳥取漫畫王國」帶著「柯南」及「鬼太郎」在谷關溫泉進行有獎徵答活動。大坑多功能國民遊客中心已爭取到380萬規劃經費，預計2020年啟動發包動工。

(中時 )