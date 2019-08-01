6位加盟球員分別在球棒上簽名，並將球棒致贈給南華大學。（張毓翎攝）

今年味全龍在選秀選進32位新秀，其中共有6位來自南華大學，1日南華大學校長林聰明、棒球隊總教練蔡仲南與佛光山副住持慧開法師，邀請味全龍總教練葉君璋、球團資深顧問任中傑，共同出席在南華大學舉辦的新秀記者會，為6位加盟球員郭郁政、張政禹、蔡明憲、全浩瑋、林孝程、黃東淯披上球衣。

葉君璋表示，走遍全台各地，發覺南華大學的練習環境非常好，故近年南華棒球隊的表現總是非常亮眼，不僅如此球員品德好，穩定性也高，未來一定會好好栽培，讓選手發光發熱。

蔡仲南說，期望球員將星雲大師的精神，帶到職棒場上，帶領味全龍拿冠軍，期許更能躍上美國大聯盟，登上國際舞台。

林聰明表示，起初新生選拔時，不只看球技，還會視他們的態度，故南華棒球隊出來的球員，個人品格和球技皆極優秀，希望6位同學透過遠端或回校上課，繼續完成學業，也期許他們能心存感恩，為球隊貢獻。

即將在8月17日在斗六棒球場正式開訓的6名球員，在記者會上也特別分享對自我未來的期許，郭郁政（投手）表示，希望之後可像總教練蔡仲南，在新人年為球隊投出14勝；張政禹（內野手）則希望不要受傷；蔡明憲（投手）說他每場都拿勝利；全浩瑋（捕手）要全力拿到金手套獎。

決心拿到年度盜壘王的林孝程（外野手）與黃東淯（投手）皆感謝佛光山星雲大師，與學校教職員的細心培育，也謝謝味全龍給予的機會，黃東淯則表示，自己想要拿下年度最有價值球員。

(中時 )