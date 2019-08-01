基隆碇內加油站，因為挖到岩盤，導致必須追加工程預算、變更設計，使得工期延長。（張穎齊翻攝）

基隆碇內加油站，因為挖到岩盤，導致必須追加工程預算、變更設計，使得工期延長，立委蔡適應（中）、議員林旻勳（右）會勘，要求中油9月底前完工。（張穎齊翻攝）

台灣中油公司在基隆市暖暖區源遠路157號的碇內加油站，去年12月起進行輸油管線汰換及站屋整修工程，但卻導致許多地區民眾，必須移動到較遠的八堵加油站或瑞芳加油站加油，如今又因挖到堅硬的岩盤必須追加工程預算、變更設計。立委蔡適應邀集相關單位會勘，督促中油於9月底前盡速完工，提供民眾方便。

碇內加油站原編列2440萬元經費重新修整，但在工程進行時，站體下方挖掘到堅硬的岩盤，導致必須變更相關設計，追加工程預算至3000萬元，中油因此必須向基隆市政府重新報備修正後的施工計畫。

由於工程未能如期完成，基隆市碇內地區的市民、商家向立委蔡適應、市議員林旻勳反應，希望中油可以早日完成加油站的整修，於是邀集市府、暖暖區公所向市民說明相關進度，並督促中油公司早日完成整修。

林旻勳表示，由於目前碇內地區的民眾要加油的畫，都要移動到較遠的八堵加油站或瑞芳加油站，對於家庭主婦、年長者來說十分不便；雖然他也感謝中油願意派油罐車來碇內辦理臨時加油業務，但居民還是期盼碇內加油站可以盡速完工。

蔡適應說，中油因為挖掘到岩盤，導致設計需要重新變更，目前中油也承諾會在9月底前完工，還有站體周遭環境的整修，包含號誌、交通動線安全等；他也會持續協助中油和市府相關部門，同步進行協商。

(中時 )