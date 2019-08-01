多次入圍金曲獎的歌手許富凱，跨足歌手、主持、戲劇成為三棲全方位藝人，更在戲劇《鬥陣來鬧熱》中與王彩樺演母子，近期也和「媽媽」王彩樺主持音樂節目《黃金年代》，日前許富凱招待幸運粉絲共進午餐，王彩樺還擔心兒子招待不周，親自現身加菜用心十足，令許富凱相當感動。

王彩樺刻意比許富凱早到，幫忙加菜怕大家吃不飽。（圖／LiTV提供）

《鬥陣來鬧熱》播出後收視優異，製作單位與許富凱特別邀請幸運粉絲共進午餐。可愛的是，當天王彩樺竟意外現身，而且比許富凱還早到餐廳，一問之下才知道彩樺媽媽擔心兒子招待不周，因此特別來「加菜」，除了開胃麵包、沙拉、嫩煎雞腿與雞翅、烤豬肋排、蒸蛤蜊外，彩樺媽媽直接把披薩升級成豪華大尺碼，當然甜點也是端出旗艦號登場，原本只有粉絲享用的份數，現在連工作人員也都送上福利一起享用！

許富凱與製作單位宴請粉絲。（圖／LiTV提供）

許富凱說：「剛她還說不夠要不要再叫燉飯，很怕大家沒吃飽！彩樺媽媽不怕人家占她便宜，她覺得當你有資格成為付出的那個人時，就要大器，要懂得施與受。」，許富凱也邀請彩樺媽媽留下來一起午餐，讓粉絲直呼賺到！邊吃邊聊兩個半小時之際，其中一位媽媽粉絲就說，「我真的很愛聽富凱唱歌、主持跟演戲，所以我兒子都說看什麼電影三刷，我都在家看他的戲三刷！因為兒子放學後我要準備晚飯，只能邊做菜邊看電視，我覺得這樣很不專心，只好晚一點小孩去讀書了，我就用電視選隨選頻道再看重播！」。

許富凱。（圖／LiTV提供）

午餐聚會最後，許富凱還逐一與粉絲合照與簽名，看到他俐落的揮筆，大家不禁盛讚許富凱的字跡超漂亮，甚至有粉絲說他的字跡跟「國民大神」劉德華與「第一名模」林志玲一樣，絹秀裡不失氣宇軒昂，讓許富凱立刻害羞頻搖頭說不敢當，直呼：「言重了！言重了！」。說到字跡，許富凱表示師承爸爸，從小爸爸就教導他要端正寫字，因為爸爸是個正直的人，所有事物都要以正向面對，包含寫字也要拿出應有的「態度」，因此無論何時，許富凱都會提醒自己寫字時務必做到工整。

重感情的他寵粉有名，日前承諾要回老家高雄旗山開唱，原本規畫暑假期間舉辦，但考慮天氣炎熱容易中暑，因此決定稍微延後時程，許富凱滿心期待說，在一旁的彩樺媽媽立刻說：「看…我兒子就是沒話說，貼心！」。

(中時電子報)