新北市汪姓男子去年在臉書分享「新北美女議員李婉鈺之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片」造假貼文及連結，還寫下「沒有馬賽克，全都露」，李婉鈺得知後憤而提告；新北地院今依誹謗罪，判汪男拘役40天，得易科罰金，可上訴。

去年8月15日凌晨2時許，汪男在臉書分享內容為「李婉鈺甲片拉票，新北美女議員李婉鈺之前就拍過自慰片，最近更加碼三段兩人真槍實幹的甲片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治！這次她如選上，她女將或效法….但仍憂心家庭社會的沈淪」的不實貼文，並寫道「沒有馬賽克，全都露」等文字。

汪男挨告後辯稱，他只是分享梅姓網友的貼文，且都有向梅姓網友查證過，「馬賽克、全都露」等內容也經他告知，當時覺得轉貼別人的言論沒什麼，並沒有誹謗的故意。

新北地院審酌認為，李婉鈺身為女性公眾人物，汪男在無任何依據的情形下，就傳述李婉鈺拍過自慰片、真槍實彈的甲片等貼文，以一般人的客觀判斷，都可辨認對李婉鈺的名譽和社會評價將有所減損，認定汪男主觀上具誹謗故意，今依誹謗罪判汪男拘役40天，得易科罰金，可上訴。

(中時 )