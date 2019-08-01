圖說ㄧ 林口福容經典套餐 第二套只要10元 圖說二 鮮蝦甜薯塔佐泰式咖哩，特選用香甜大園地瓜製成。（甘嘉雯翻攝）

據內政部統計，全台小家庭戶數連續10年成長，到了2018年已達610萬戶，看準小家庭經濟持續發燒，福容大飯店林口店也吹起小資實惠風，即日起至年第推出「246小資合菜」每人400元起能享受大飯店等級的小滿漢桌席；另外，為慶祝10周年慶，福容林口店即日起到9月30日，享福卡會員入住經典套房限時下殺72折，續住第二晚或加點第二套經典套餐，還有機會享有銅板價10元。

隨著機捷通車，林口的人口快速成長，相較十年前，人口戶數成長了近50％，其中又以小家庭移入居多，福容林口店順勢推出「246小資合菜」，特別針對小家庭開發出營養多元的菜色，像是滋補味醇的「馬告山胡椒雞盅」、「山藥白果燉排盅」和「一品海皇海鮮羹」、少油減糖的「上海寧式東坡肉」、「川味宮保雞嫩球」、手工菜「蟹粉白玉獅子頭」、「黑松露燒賣」等數十種佳餚。

單身貴族則可選擇中式「星級燴飯四小福」或西式「福容經典套餐」；用料與烹調手法皆是飯店規格的「星級燴飯四小福」，讓庶民美食豪華變身。

(中時 )