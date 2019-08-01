周慧敏（左）攜手林隆璇重現經典歌曲。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏（左）攜手林隆璇重現經典歌曲。（寬宏藝術／福茂唱片提供）

周慧敏將於8月10日攻蛋，舉行出道30週年「一萬天荒愛未老」演唱會，1日公布演唱會首位嘉賓，正是27年前合唱〈流言〉、讓周慧敏在台一炮而紅的林隆璇！對於兩人將攜手重現經典，周慧敏開心表示，當年雙方合作過程其實一波三折，如今首度攻蛋邀來老朋友，既開心又期待。

林隆璇之前曾在電視節目上透露，當年公司建議他和周慧敏合唱，他看到照片覺得對方是「花瓶」，當下立刻回絕，直到後來聽到她的歌聲，認可她的實力，才為她量身創作；周慧敏4月到台灣宣傳時，聽前唱片公司老闆聊起才知道這件事，她笑說：「後來趁隆璇到公司開會，團隊播歌給他聽，隆璇聽了就說喜歡這個聲音，同事告訴他『就是被你拒絕的周慧敏』，才讓他轉念。」

回到演藝事業起飛的起點「台灣」開唱，為了讓〈流言〉以最經典的方式呈現，周慧敏親自邀請林隆璇擔任嘉賓，林隆璇接到邀約十分開心，一口答應，還笑回：「我以為妳知道這個美麗的誤會，會不想邀請我了！」除了與林隆璇攜手原音重現，演唱會主辦單位透露，周慧敏為了台灣粉絲再加碼，演唱會將安排隱藏版嘉賓彩蛋，當天將給粉絲驚喜！演唱會購票洽寬宏售票系統。

(中時 )