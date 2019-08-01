丁國琳、莫允雯在華視、三立、衛視中文台新戲《用九柑仔店》飾演一對「相愛相恨相殺」的母女，每一場母女對戲都是激烈的情感拉扯與爭執，丁國琳1日受訪時自曝這部戲是她拍戲以來罵最多髒話的一部，而且是「從1字到8字都罵過」，莫允雯還爆料：「她罵得非常順口！」

丁國琳、莫允雯在《用九柑仔店》飾演母女。（三立）

該劇拍攝主場景在嘉義鄉下，兩人都感受到當地的溫暖人情與關懷，常有鄰居會過來問他們累不累、會不會餓，且劇中的「用九柑仔店」旁邊，就有一家真正的小鎮柑仔店，劇組入夜後拍戲怕吵到鄰居都要放低聲量，有次丁國琳拍痛罵女兒的戲罵得很大聲，鄰居還以為真的有人發生爭執，還跑出來抗議差點報警。

G罩杯的丁國琳笑說，從第一天見到C罩杯的莫，就常虧她：「女兒啊！妳為什麼胸部沒遺傳到我？妳爸那邊可能是平胸！」她還自曝劇中很少穿正常衣服，「不是我不穿，而是都只穿睡衣、外搭袍子披著長髮，在我開的卡拉OK店裡走來走去。導演總是要叫服裝師把我的睡衣肩帶調到最底、要拉高，就怕太露、會讓焦點跑掉！」

丁國琳演出《用九柑仔店》。（三立）

丁國琳戲裡戲外都未婚生女，戲外女兒已經國二，身高167的她，腿比媽媽還要長，是個9頭身清秀小美女，丁國琳滿意地說：「幸好她長得像我，除了眼睛之外！」相較於劇中是個極度不負責任、自私的媽媽，丁國琳平常與女兒有如朋友般親密相處，從不罵女兒，但她也坦言自己只負責賺錢繳學費，真正教養都交給姊姊和姊夫。

《用九柑仔店》由台灣最強漫畫IP改編，號稱今夏最暖心的戲劇，將於8月16日在三立都會台、華視、衛視中文台、Vidol、愛奇藝、LINE TV、FOX+同步播出。首波預告推出之後，就獲得一片好評，該劇卡司堅強，由張軒睿、莫允雯、林義雄、雷洪、龍劭華、黃西田、王滿嬌、侯彥西、陳禕倫、程雅晨、張文綺、吳朋奉、丁國琳主演，邱澤、王柏傑、王淨、孫可芳、蔡昌憲、許傑輝、林哲熹等人特別演出，原著漫畫也趁勢推出第五集完結篇。

(中時 )