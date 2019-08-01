崔佩儀與兒子貝克宇1日錄衛視中文台《一袋女王》，她透露自積極瘦身以來，共鏟肉14公斤，連上圍都小了一大圈，目前只剩A罩杯，所有衣服都得重買，不過穿衣選擇變多，竟連38號的衣服也穿得下，她笑說：「我上次穿38號是懷孕前，貝可宇現在16歲，加上懷孕1年，是17年前了。」說完她自己都一臉驚訝。

崔佩儀透露老公Sam特地為她買了計步器，她每天強迫自己得走一萬步，以前不上磅秤，她現在則是每天量體重，雖然因為貝克宇還在發育期，加上一家三口經常出遊吃美食，所以飲食無法做到完全節制，但她天天上磅秤，適時做調整，憑著一股毅力想讓自己重返婚前的魔鬼身材。她笑說：「以前太胖，老公每次想摟肩都勾不到，現在瘦下來，他竟然摟得到肩了，非常開心。」

貝克宇在一旁將媽媽瘦身辛苦看在眼裡，他直誇崔佩儀的決心，「雖然我每天看沒有很明顯的感覺，但磅秤的數字很清楚。」崔佩儀則透露與兒子上街買衣服，他都會給建議，談到以前的隨興穿著，貝克宇吐槽，「她胖的時候都穿寬鬆褲子，拿著大大的買菜包，有點老氣。」

(中時 )