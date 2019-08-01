吳大維1日錄中天《麻辣天后傳》，他受訪時透露已結婚1年多，女方是圈外人，兩人沒有太經典的求婚儀式，目前正在積極拚生子。被問到老婆身分，吳大維笑說：「我們2018年5月12日登記，已帶她見過美國的家人，其他保密啦。」

吳大維。（資料照）

52歲的吳大維雖然家在台北，但近年都在大陸發展，他表示這一、兩年想回台灣，與新婚妻子在朋友介紹下認識，會結婚有部分是因為身旁朋友的緣故，他提及，「看周遭朋友結婚的結婚、生子的生子，都是很好的朋友，雖然朋友都說：『你很好，單身想幹麻就幹麻。』但再不結怎麼可以，我們努力懷孕中。」他坦言結婚消息有告訴幾個圈內好友，但問到老婆是否為去年被媒體拍到的短髮女生，他笑回：「不證實也不否認。」

至於外界最關心的婚宴舉辦，吳大維直言，「應該不會辦婚宴，我知道很多人辦婚禮搞得一個頭兩個大，我們跟家人吃飯開開心心就好。」被問交往幾年，吳大維妙回，「沒有7、8年那麼久，交往7、8年的情侶基本上結不了婚，我周遭朋友很多都是這樣。」他透露老婆目前在家當家庭主婦。

(中時 )