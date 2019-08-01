黃沐妍、鮪魚、張棋惠以及小嫻等藝人近日錄《綜藝新時代》，到宜蘭知名景點安農溪泛舟，女星們下水前換上火辣泳裝戰袍，黃沐妍的泳衣藏心機，泳衣條紋設計讓飽滿雪乳若隱若現，鮪魚的高叉泳衣則讓腿部顯得性感與修長，兩人好身材一覽無遺。有趣的是，因水流太急，出於安全考量，教練馬上要他們穿上救身衣，火辣泳裝只現身不到幾秒鐘就「被消失」。

黃沐妍（左）、鮪魚美腿修長。（民視提供）

泛舟讓杜力玩心大開，不停擺動小艇，本身就懼水的張棋惠遇到杜力失控舉動，崩潰哭喊「NO！NO！NO！」她的求饒模樣讓現場所有人笑翻。緊接著來到全新遊戲單元「來人啊，護駕。」兩隊得在激流的溪水中，用水槍將對方安全帽插著的撈魚網紙射破，遊戲一開始戰況立刻白熱化，為了躲避敵隊攻擊，小嫻一時緊張往前撲，沒想到這一撲就撲進攝影師懷裡，讓攝影師臉都紅了。

值得一提的是，在節目招牌單元「吃吃的畫」，Gino竟在路上遇見熱舞社同學，聽到同學會跳舞，他便邀對方一起進練舞室，同學竟大跳無厘頭舞步，現場所有人笑翻。而主持人浩子這次還發明新哏「美食按鍵」，只要按下按鍵，旁人就必須做出浮誇的表情，當浩子對現場民眾按下美食按鍵，看似理性的民眾竟配合做出浮誇表情。

(中時 )