蔡淑臻7月31日出席農糧署2019「精饌米獎」冠軍得主揭曉暨頒獎典禮記者會，不僅頒獎給本年度臺灣頂級精品米界NO.1的得主，名模出身、對身材維持很有一套的她，也大方分享如何放心吃米飯不需擔心變胖的撇步，「只要聰明吃」、做好飲食控制，根本不用忍口腹之慾，也能不發胖！」

蔡淑臻出席精饌米獎選拔活動。（林淑娟攝）

坊間很多人會以不吃澱粉、不吃米飯方式，來達到快速瘦身的目的，蔡淑臻表示，碳水化合物、蛋白質、纖維、油脂的攝取都是身體必要的，很多人都覺得不吃碳水就不會胖，「但瘦身的最重要目的是增加肌肉，如果肌肉比例增加，身體就不容易儲存脂肪，要蛋白質與碳水化合物一起攝取，才會合成肌肉，光吃肉或菜，肌肉是長不出來的」。因此她建議，吃飯時，搭配的菜油脂含量不要過高，如果你想吃很油的，那就降低碳水含量，可以自己抓比例斟酌。

蔡淑臻說，瘦身應該是「長久可以養成的習慣」才有影響力，不吃澱粉變瘦只是短暫的，「因為脫水就瘦了啊！你沒吃碳水化合物，就會脫水，一般女生以為瘦了，其實只是身體脫水。但瘦身應該是肌肉的養成，如果你光是吃肉、沒有碳水化合物，就無法合成肌肉，一定要碳水和蛋白質一起攝取才可以，然後再依照活動量來調整比例」。

蔡淑臻出席精饌米獎選拔活動，與冠軍米得主（中）合影。（林淑娟攝）

她因受傷長達3年不能運動，雖然肌肉緊實度有差，但依舊保持名模好身材，最主要是她做好飲食控制、聰明吃，「喜歡吃飯時，菜和肉就要低油脂原則，想吃很油的食物，飯就少一點，比例要抓好」。她特別提醒，飯和油脂，絕對不能一起吃，「這是致命吃法，例如滷肉飯還有甜甜圈，都是油脂與澱粉含量同時很高的食物，所以我很少吃滷肉飯，除非很厲害，但也只能偶爾吃，而且吃一次就很久不敢再吃」。

一向走優雅時尚路線的蔡淑臻擔任「米獎」頒獎人，她笑說，其實自己也算有「農家好氣質」，「我的阿公阿嬤、外公外婆在台中都是自耕農，我可說是從小在稻米堆旁邊玩耍長大的！」她也透露自己喜歡吃口感QQ的長米，不喜歡把飯煮得太糊或太軟太黏，且超怕盛飯時，飯粘黏到碗邊，「學生時代曾在川菜館打工，老闆教過我如何盛飯才漂亮，所以跟人家吃飯時，我一定是主動添飯的那個人，因為我希望盛好的飯是漂漂亮亮，大家才會覺得好吃」。

(中時 )