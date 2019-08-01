東森、台視電視劇《男神時代》主角謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、安俊朋與陽靚接受LiTV線上影視訪問，分享自己心中的「男神」？謝佳見與陽靚不約而同都說心目中的「神」是無法取代的「王菲」，但若要說「男神」，謝佳見則說是私生活永保神秘感的金城武，葉星辰回答好萊塢超MAN型男，主演電影「樂來樂愛你」的萊恩葛斯林。

圖／LiTV提供

謝佳見說，「金城武很有自己的風格，私生活也從不公開，總是很神秘低調行事，我覺得很特別！」，葉星辰心目中的「男神」是電影「樂來樂愛你」的萊恩葛斯林，她表示：「他的每一部作品我都有看！萊恩葛斯林實在是太帥了！」

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夏語心的「男神」是謝佳見，「一開始見到佳見哥感覺似乎很有距離感，不太敢跟他說話，但沒想到本人很親切又搞笑，根本零距離，我很喜歡前後落差很大的男生！」最後則是劉書宏，他感性的說：「其實男神非常多，但我覺得是爸爸！爸爸奉獻一生默默為家庭付出，總是把大小事打點得很好，這個行為就是男神的表現，對我來說，每一位爸爸都是男神！」

謝佳見（左）、葉星辰。（圖／LiTV提供）

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