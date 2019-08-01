《綜藝大集合》固定班底郭忠祐畢業自國立台灣體育運動大學，優異體能與毅力，屢屢在節目創下過關秒數佳績，也拿了不少胡瓜的「特別獎金」，郭忠祐說，瓜哥常常點名他挑戰鄉親，但鄉親實在贏不了他，常在現場被他們抗議「拒挑戰」，他在ptt討論度超高，還被封為「過關機器」。

賣力玩遊戲。（圖／民視提供）

胡瓜想盡辦法給他表現機會拿獎金，郭忠祐感謝說：「沒有瓜哥，演藝之路真的蠻難再繼續下去。」坦言租屋在外的他，身上常常剩不了多少錢，獎金都拿來補貼房租。節目中讓他印象深刻是，有次要挑戰「喜從天降」這關卡，一直滑倒接不到氣球又跑不快，還讓胡瓜特別問了他：「到底怎麼回事？」才發現他鞋子整個磨平根本不能穿了，也沒其他好看的運動鞋，胡瓜馬上把鞋子脫下讓他再挑戰一次。郭忠祐果然健步如飛順利過關，胡瓜心疼的說，真的不知道他沒鞋子，前幾天才剛剛整理掉一批鞋子，還另外私下跟郭忠祐說會把他其他新鞋子整理一下都給他，郭忠祐說感謝瓜哥這位貴人，台中北上的他演藝之路很辛苦，卻一路有人幫忙照顧，讓他更珍惜每次演出機會。

郭忠祐新專輯《魚夢》8/15將正式發行，也搶先在民視八點檔《大時代》片頭曲播出，在大一因為受傷放棄跳遠國手之路，沒想到因為「明日之星」出道幫過世已久的父親一圓歌手夢，現在還在《綜藝大集合》展現獨樹一格的「過關機器」，吸引目光還有不少國小粉絲視他為偶像直呼他「很威」，讓郭忠祐說10幾歲也是節目的粉絲，現在能參與節目這感覺真的過癮。

郭忠祐（左）和胡瓜。

(中時 )