簡子愛年輕時拜師蔡瑞月學習舞蹈。（甘嘉雯翻攝）

年近90歲的簡子愛，身段相當柔軟，還能即興跳一段舞，擺出優雅姿勢。（甘嘉雯攝）

簡子愛將舞蹈交給孫女閻少航經營，舞團將於14日在桃園藝文展演中心演出。（甘嘉雯翻攝）

簡子愛將舞蹈交給孫女閻少航經營，舞團將於14日在桃園藝文展演中心演出。（甘嘉雯翻攝）

簡子愛將舞蹈交給孫女閻少航經營，舞團將於14日在桃園藝文展演中心演出。（甘嘉雯翻攝）

從事舞蹈教育工作長達60餘年的簡子愛，高齡90歲，一生奉獻給教育，擅長舞蹈編導，除了在學校授課外，為培育專業舞者，1954年在桃園區成立私立子愛舞蹈短期補習班，她說自己3歲就會跳舞、國小五年級的時候還幫老師編舞，受父親的影響很大，如今舞蹈傳承給他的孫女閻少航，舞團14日將在展演中心演出。

「規模小小的，比較家庭式！」簡子愛說，當年幼稚園就設立在文昌公園旁，之後才搬到博愛路，過去能進私立幼稚園就讀算是相當難得，簡子愛還以她的專長舞蹈，創立舞蹈班，教導出許多傑出舞者。

簡子愛拜師蔡瑞月，更專精編舞，她記得自己才五年級時，不知哪來的靈感，幫忙老師編舞，她還記得那隻舞蹈叫「太平洋進行曲」，翻著相本，她一張張仔細解說，還有一張與同學穿著日本服裝表演舞蹈，距今已經近80年了，「這張是我的寶貝」。

1955年簡子愛創辦幼稚園，同時開設舞蹈班，幼稚園不敵新設立業者新穎設備及招生花招夾殺下，於10年前結束，目前僅剩她最愛的舞蹈團。

簡子愛年事已高，不過身體相當健康，有時會在長青藝文學會指導銀髮族跳日本舞，去年還獲得市長鄭文燦頒發桃園傑出市民。

簡子愛的長女閻美文老師自幼跟隨身旁接受藝術的薰陶，接著孫女閻少航接棒，將團名取為「簡子愛舞蹈團」(Jian Zi Ai Dance Comany)，閻少航說，子愛祖母可說是桃園舞蹈之母，也是藝術教育的推動者。

閻少航說，前年首次演出大型民族舞劇《后羿射日》獲得好評，今年延續現代芭蕾舞劇《小王子的奇幻旅程》，注入夢想的元素，並加入與結合更多創意的手法，打造奇幻風格的現代芭蕾舞劇。

(中時 )