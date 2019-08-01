「嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」臉書消防英雄聯盟社團在1日凌晨貼出高市新興消防分隊的致敬短片，只見黑夜中、停放在消防隊的車輛全都亮起豔紅的警示燈、警笛聲大作，這是為了紀念5年前在氣爆搶救任務中殉職的莊政潔，也提醒大家生命及安全的可貴。

正逢台灣習俗農曆七月鬼門開，新興消防隊深夜致敬的舉動卻很暖心，貼文寫道「今夜大家特別多話，聊不完的回憶，好清晰。被破壞的一切似乎都整修好了，回來看看重建後的高雄，也看看似乎難以完全復原的我們吧！」該篇發文也讓不少網友、打火兄弟按下哀傷落淚的表情表示感動。

2014年7月31日晚間11點55分高雄發生嚴重氣爆，當時一心、三多、凱旋等路段嚴重毀壞、陷入火海，造成32人死亡、321人受傷。罹難者中，有5名警消、2名義消，並造成22名警義消輕重傷。當時年僅33歲的莊政潔與駕駛消防車趕到凱旋路現場救援時，被氣爆炸飛不幸殉職。

小隊長林朝郎表示，每年此時鳴笛並亮警示燈，除了緬懷殉職的同仁，更是要提醒第一線出勤的消防弟兄、隨時注意自身安全。

談起氣爆當天的慘烈，林朝郎眼眶仍泛紅，他坦言，直到五年後的今天，他還是沒辦法放下失去同袍的傷痛，一想起仍是會情緒激動。每年7月31日晚間11點，分隊都會打開警示器和警笛，除了表達對殉職同仁的思念，更提醒出勤的打火兄弟務必平安歸來。

(中時 )