「仙貝」二字已為宜蘭食品註冊商標。（圖／智慧財產局）

「仙貝」商標已註冊 館長推「漢漢仙貝」恐觸法

館長陳之漢揚言要推出自創品牌「漢漢仙貝」，跟旺旺仙貝打對台，但生產仙貝的宜蘭食品廠，8月1日聲明，「仙貝」商標已經註冊，如果有人盜用，將依法追溯。

另外，館長在直播上，指旺旺仙貝使用大陸米，還說是大陸傾銷而來，也與事實不符。宜蘭食品廠澄清，建廠五十年來，所有原物料都是台灣產品，仙貝使用的，也是百分之百的台灣米。

(中時電子報)