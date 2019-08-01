「仙貝」已註冊 館長推「漢漢仙貝」恐觸法 18:022019/08/01 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「仙貝」二字已經是註冊商標。（圖／取自中天新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「仙貝」二字已為宜蘭食品註冊商標。（圖／智慧財產局） 「仙貝」商標已註冊 館長推「漢漢仙貝」恐觸法 館長陳之漢揚言要推出自創品牌「漢漢仙貝」，跟旺旺仙貝打對台，但生產仙貝的宜蘭食品廠，8月1日聲明，「仙貝」商標已經註冊，如果有人盜用，將依法追溯。 另外，館長在直播上，指旺旺仙貝使用大陸米，還說是大陸傾銷而來，也與事實不符。宜蘭食品廠澄清，建廠五十年來，所有原物料都是台灣產品，仙貝使用的，也是百分之百的台灣米。 (中時電子報) #旺旺仙貝 #館長 #宜蘭食品 也許您會感興趣 推薦閱讀 「吃屎哥」大戰館長！60秒就被KO 影片曝光不忍看 00:112019/07/28 生活 館長爆打吃屎哥 勸「別被後面的人操控」 10:222019/07/28 生活 3賓士接送？吃屎哥超商裡反差現身 12:482019/07/28 生活 為何大戰館長？吃屎哥爆「藏鏡人」是他 19:382019/07/28 生活 館長躺病床「換血」痛苦嘆：希望多撐點時間… 09:542019/07/29 生活 吃屎哥犧牲 感召林志成：9月粉碎館長神話 13:232019/07/29 生活 再槓！詹江村批警察圍事 館長怒嗆：想紅想瘋了 13:392019/07/29 生活 沒救了！館長躺病床 吃屎哥狂嗆：被我打傷的 09:072019/07/30 社會 【這款的館長】現場維安變圍事 警察抱怨成小弟 11:212019/07/30 社會 姓氏被惡搞 詹江村開告館長及館粉 15:082019/07/31 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 組黨消息走漏柯P為何怒 黃暐瀚爆不能說的秘密 - 政治 韓國瑜90度鞠躬表達尊敬 校長們嚇一跳 - 政治 韓國瑜小心！黃暐瀚：柯組黨代表一件事 - 政治 黑韓變護韓 林濁水為這事狠批柯文哲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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