陳妤熱愛戶外運動。盧禕祺攝

陳妤瘦小，但有練出肌肉線條。盧禕祺攝

陳妤希望接演能增胖的角色。盧禕祺攝

陳妤今出席運動品牌活動，身高156公分、42公斤的她，人生最重記錄也不過45公斤，笑言爸爸家族也是乾扁身材，應該是遺傳，她從童年開始，飲食少油少糖直到現在，平時也不愛吃飯。坦言和男友喜歡登山、衝浪這類的戶外運動，自認不適合在健身房內只練某些部位，覺得做的過程比較沒那麼大的快樂，最近則迷上室內攀岩。

她近期和劉以豪、郭雪芙演出的《我們不能是朋友》正播出，飾演她姊姊的夏若妍，劇中愛劉以豪愛到無法自拔，她當起「勸世大師」，今天提到「姊姊」，她直誇夏演得很棒，演出的當下她要嚴厲飆罵姊姊，但其實她演到有點心軟，想跟姊姊道歉。陳妤說自己不太會積極苦勸陷入愛情深淵的朋友，「我通常試著說2、3次，對方聽不進去，我就會fade out。」等好友感情有新轉機，才會再跟對方密切聯絡。

她笑稱每次要演感情戲，都被導演說「妳在感情中到底有沒有受挫過？」她肯定的說沒有，坦言自己在感情中沒有受過太大創傷，自嘲：「可能沒有（交往過）很多人吧。」她自己現在有穩定感情，如果像戲裡出現霸氣男追求，是否會動搖？她搖頭：「我的對象都要我自己追來，如果跟我告白就直接出局，我喜歡那種『打BOSS』過程」，現在男友也是她倒追來的。

問到有無追男秘技？她秒變「戀愛大師」分享祕招，必殺技是到對方社群網站上每篇貼文都按讚，且要在冷門時刻，比如深夜或一早，讓對方感受到「心事有人在聽」，且冷門時段通知才會被注意到，「這樣就可以得到基本分」，日常相處又不要和對方太熱情，「放長線的過程千萬不能沉不住氣」，要有欲擒故縱的感覺。

(中時 )