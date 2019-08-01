環保署第13屆環評委員今（1）日上任，共有官派環委7人、學者環委14人，任期2年，至2021年7月31日止。按規定，上屆學者環委有7人可再連任一屆，但僅吳義林續聘，其餘6人都未獲留任，包括去年觀塘評案退席的鄭明修、李克聰、王价巨、王文誠等4人，而另兩位未獲留任的環委則是劉小如、劉益昌。

環保團體對於學者環委維護大潭藻礁與審查其他環評案的努力表示感謝，也對這樣的結果感到遺憾，直覺是因「不聽話」而被換掉。環保署則表示，這次遴選是以環保業務為主要範疇，如空汙、水汙染、噪音震動、廢棄物管理、土壤地下水等，再搭配自然與社會領域，避免各部會的審查領域專業重複，與觀塘案無關。

不過被換掉的環委中有人覺得，原制度的設計學者佔大多數，就是因為立場客觀公正，能夠盡力維護環境。但政府的考量顯然是著重開發，要求經濟發展，很令人失望，也看清政府的本質。

也有環團人士說，像李克聰等學者環委，無論出席率、審查時對專業的堅持，都很值得肯定，結果卻未獲留任，可說是環境保護的一大損失，民進黨政府接下來會怎麼做也很令人擔心。

按規定，環評委員是無給職，只有出席費，環評會議常有網路直播，壓力相當大。審查淡北快速道路開發案時，就有環委透露遭到電子郵件、電話等方式的騷擾，且接近恐嚇邊緣。為此環保署還表示譴責，強調必要時採取法律行動，維護環委獨立審查空間。

環保署環境影響評估審查委員會第13屆委員名單如下：張子敬（環保署長）、蔡鴻德（環保署副署長）、邱昌嶽（內政部次長）、何啟功（衛福部次長）、謝達斌（科技部次長）、郭翡玉（國發會副主委）、黃金城（農委會副主委），以上7人為官派環委，開會時可代理出席。

學者環委14人：白子易（中教大科學教育與應用學系教授）、朱信（成大環工系特聘教授）、江康鈺（中央環工研究所教授）、江鴻龍（中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授）、李俊福（中央環工研究所教授）、★吳義林（成大環工系教授，留任）、袁菁（高雄大學土木與環工系特聘教授）、游勝傑（中原環工系教授）、李培芬（台大生態學與演化生物學研究所教授）、洪挺軒（台大植物病理與微生物系教授）、張學文（中山生物科學系特聘教授）、簡連貴（台灣海洋大學河海工程系教授）、李育明（台北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授）、孫振義（政大地政系教授）。

(中時 )