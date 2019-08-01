「茗凌書會–謝秉正師生書法展」在基隆市文化中心第三、四陳列室展出，展覽直至11日止。（基隆市政府提供）

書法家謝秉正早期從事廣告創作，卻在因緣際會下接觸書法藝術，體認到中華文化之美，隨後在書法名家蔣夢龍老師的身旁當助教，學到箇中技巧。謝秉正因此推出「茗凌書會–謝秉正師生書法展」，在基隆市文化中心第三、四陳列室展出至11日止，歡迎喜愛書法藝術的市民前往欣賞。

「茗凌書會」是謝秉正所帶領，謝秉正早些年從事廣告創作，曾經在基隆市孝一路經營畫廊，偶然接觸到書法藝術後，感到十分有興趣，於是開始鑽研起書法，意外地成為基隆市書法界奇葩。

謝秉正先是在蔣夢龍身旁當助教，幫忙教導寫書法，教著教著，自己的書法功力也與日俱增，他所教導的學生從小學到高中、大學及社會人士，每個階段的學生都有，而他也因為和學生聚在一起習寫書法，彼此的情感更加深厚，教學相長。

此次展覽，是茗凌書會師生們共同展出的練習成果，作品由對開到全開等不同形式，跳脫既有的楷書，也加入行書、草書、篆書等不同樣貌，同時在展覽期間舉辦一日書法活動，並在現場發放書籤，讓作者們分享自己創作的心路歷程，使民眾能近距離親近中華書法文化之美。

基隆市文化局表示，歡迎喜愛書法藝術的市民，前往基隆文化中心參觀展覽，欣賞「茗凌書會」師生們所辛苦努力的成果，相關資訊可上基隆文化局官網或前往「基隆視覺藝術」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )