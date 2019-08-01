日本召開第199屆臨時國會，在參議院選舉中當選的在野黨「令和新選組」的兩名重度身障新科議員、腦性麻痺患者木村英子以及患漸凍人症的舩後靖彥首次登上國會殿堂。61歲的舩後因無法發聲說話而提議用分身機器人「OriHime」替他在國會上發聲。

舩後是肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症)患者，他於1999年夏天在和11歲女兒玩時發現手腕沒力，後來連拿牙刷、筷子、筆都吃力，手臂也經常感到輕微麻痺。他到處求診，隔年才被診斷出患漸凍人症，42歲便辭掉貿易公司的工作在家養病。

舩後2002年時切開喉嚨裝人工呼吸器，也失去了聲音，還裝了讓營養直接送到胃裡的胃袋，使他無法再享受食物的美味，現在只能動嘴或眼睛傳達意思，且24小時都需要人看護。

舩後患病後認識了其他同樣遭遇的患者，讓他重新鼓起勇氣面對社會還受邀演講。經營到宅看護公司的護士佐塚美紗子(音譯)後來邀舩後擔任副社長，以患者的觀點提供經營上的意見。

今後佐塚也將陪同舩後上國會，舩後雖然可以用牙齒咬住感應器來操作電腦或文字盤，但如此一來質詢會很費時，故舩後建議引進分身機器人「OriHime」代他在國會上發聲。他可以用視線操作文字盤讓機器人講話、點頭、舉手、拍手等。

日本國會還為這兩位新科身障議員裝修了無障礙空間的設備。

參院大會1日選出前自民黨副議長山東昭子為新議長，立憲民主黨前法務大臣小川敏夫為副議長，臨時國會的會期到8月5日止。

(中時 )