曾沛慈日前推出加盟亞神音樂後的首張專輯《謎之音》，甫預購4天就榮獲「四冠王」好成績，她在主打歌〈謎之音〉MV中演技大爆發，層層疊疊演繹出「靈巧純真」、「任性倔強」、「漂亮性感」三個層次，還與男模緊緊相擁、面對面側躺微親吻的唯美畫面，讓女同事們稱羨不已。

曾沛慈在MV裡與男模有不少親密戲。（亞神音樂提供）

曾沛慈新東家、新氣象，加盟專精打造音樂女神的亞神音樂，首波驚艷主打〈謎之音〉由徐佳瑩作曲、葛大為填詞、陳君豪製作，完全量身定做，將沛慈個性投射於內！MV更邀來凱渥男模范姜彥豐共同演出，曾沛慈詮釋許多看似無理卻隱含曖昧意義的微妙情境，片中沛慈自言自語的獨角戲份，神秘詭異，又令人心疼。

曾沛慈在MV裡與男模有不少親密戲。（亞神音樂提供）

MV瀰漫著『告白』、『傾聽』的曖昧絮語，在導演獨樹一幟的攝影風格下，帶著奇幻甜美，迷離童話感的《謎之音》，音樂與影像絕美契合，在炎炎夏日的酷熱下拍攝，導演特別安排不少「福利」，讓曾沛慈與男模有不少親密戲。

(中時 )