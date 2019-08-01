寶山里開設蝶古巴特課程，不是只有拚貼，還要先給生活小物上色。（黃國峰攝）

寶山里開設蝶古巴特課程，學員正專注的拼貼圖案。（黃國峰攝）

蝶古巴特是將圖型裁剪後，拼貼裝飾於物品或家俱上的一種裝飾藝術，簡簡單單就可以完成的生活藝術，很適合初學者，寶山里每星期四都有一場蝶古巴特班，不少里民利用下班時間來這裡剪剪貼貼陶冶性情，都說把工作上的煩惱都忘了。

中市南屯區寶山里長辦公室旁的小教室裡，20多里民拿著自選圖案，比對鑰匙盒專注的構圖，再抹上膠，貼上自選圖案，吹風機吹乾等等，一步步、一件件藝術品逐步完成，教室裡也繽紛了起來，學員們看著彼此作品，互相讚美，不僅培養了藝術細胞，人與人之間的感情也活絡了起來。

一位賴小姐指出，來上了幾堂課，覺得很簡單，下班後來這邊玩創意、玩配色、找貼圖，把生活小物裝飾起來，很有成就感、很紓壓。

從選擇圖片、編排組合、色系搭配到完成整體風格，蝶古巴特自有其系統，很適合藝術初學習者入門，老師洪美月指出，不只這樣，蝶古巴特也很適合老人家，醫學有證明，玩這個可以延緩老人痴呆，因為手在動、腦在想，能訓練手眼腦的平衡及專注力，過程中很開心而分泌快樂的因子，越來越年輕。

寶山里長廖陳淑麗表示，這一系列一個梯次共六堂課，學費皆由焚化爐回饋金支付，里內辦各種活動希望能凝聚里民的向心力，蝶古巴特雖然簡單入門，但大家都做得很開心，又能發揮創意，成品很美，都說要多辦幾期。

(中時 )