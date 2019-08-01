有民眾於7月29日在玉里瓦拉米步道口發現小黑熊蹤跡。林育局花蓮林管處在接獲玉山國家公園通報後，隨即啟動處理機制，聯繫南安遊客管理中心及玉里警察分局等單位，著手進行交通管制、加強遊客落實無痕山林與部落巡守工作。由於30日並未發現小熊蹤影，研判母熊應當在附近，林管處也於山區架設紅外線照相機，並於當天稍晚捕捉到母熊與小熊蹤跡。

雖然資料照片中並無法精準判斷2熊為遊客所見的小熊與其母親，但因發現地點十分鄰近，可能性相當高，目前林管處將持續派員監視觀察，也呼籲遊客及居民切勿因為好奇、好玩，進行干擾動作，有違者將依法送辦。

去年７月於南安發現落單小熊後，附近湧入大批民眾拍照打卡，人為活動干擾恐怕影響母熊尋找小熊，導致小熊錯失回歸山林良機。有鑒於前次經驗，林管處呼籲若發現熊蹤跡，應立即通報有關單位，切勿打擾，母熊攜帶小熊時，攻擊性也將提高，為了人與熊雙方安全，民眾切勿接近。

花蓮縣卓溪鄉為臺灣黑熊棲息地，民眾應當秉持與自然和平共處觀念，將人為干擾及垃圾帶離棲地，還給熊群生活及育幼空間。

(中時 )