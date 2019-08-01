縱火燒9機車 博士慣犯遭羈押禁見 18:162019/08/01 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李姓博士縱火慣犯遭法院裁決羈押禁見。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 擁有美國紐約州立大學物理博士學歷的57歲李姓男子，疑因與鄰居相處不睦，上月31日凌晨持瓦斯噴槍在板橋公寓縱火，燒毀9輛機車，落網後依涉犯公共危險、殺人未遂等罪送辦；新北地院稍早召開聲押庭，認定李男罪嫌重大，涉犯5年以上之罪，有滅證串供、再次縱火之虞，裁定李男羈押禁見。 (中時 ) #縱火 #學歷 #羈押禁見 #羈押 #機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 悲報！《涼宮春日》導演確認葬身京阿尼火窟 00:312019/07/28 國際 港警強勢清場 示威者縱火 04:102019/07/29 兩岸要聞 警專生實習立功 尋獲失竊機車 11:472019/07/29 社會 18歲高職男趕上班 遭撞飛身亡 15:002019/07/29 社會 文山一分局木柵所員警協助民眾尋回機車 18:462019/07/29 社會 京都動畫縱火案 伺服器資料原畫搶救成功 23:372019/07/29 國際 竹山鎮市區單行道 8／1起機車可雙向通行 22:022019/07/30 生活 縱火毀9機車 留美物理博士幹的 13:272019/07/31 社會 隔間房縱火奪9命判死 最高法院撤銷 15:112019/07/31 社會 留美物理博士縱火 9輛機車燒毀遭送辦 11:412019/08/01 社會 社會熱門新聞 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 私菸案 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢複訊 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 空姐在機艙做這事 乘客看傻眼了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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