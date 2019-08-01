擁有美國紐約州立大學物理博士學歷的57歲李姓男子，疑因與鄰居相處不睦，上月31日凌晨持瓦斯噴槍在板橋公寓縱火，燒毀9輛機車，落網後依涉犯公共危險、殺人未遂等罪送辦；新北地院稍早召開聲押庭，認定李男罪嫌重大，涉犯5年以上之罪，有滅證串供、再次縱火之虞，裁定李男羈押禁見。

(中時 )