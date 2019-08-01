謝忻與「浩角翔起」阿翔今年6月爆出擁吻不倫戀，不僅被貼上心機小三罵名，還與阿翔雙雙遭經紀公司全面停工，演藝事業岌岌可危。如今阿翔選擇回到老婆Grace身邊，積極修復夫妻感情，而在演藝圈銷聲匿跡近2個月的謝忻，今(1日)也被週刊爆料，她下一步的計畫，推測謝忻極可能藉著出席本月24號公益活動，趁勢復出演藝圈。

謝忻因為與阿翔爆出不倫戀全面停工，先前阿翔夫婦被直擊出國旅遊修補感情，謝忻也傳出已悄悄離開台灣，遠赴赴敘利亞當義工。而謝忻今日更被爆料最新計畫，據鏡週刊報導，她極可能會藉由本月24號出席公益活動，作為復出演藝圈的第一步。

據悉，主辦單位目前仍在和謝忻所屬經紀公司積極聯繫，原本在事件爆發前，已談好阿翔、謝忻都會出席，但如今可能只剩一位出席。報導更稱，謝忻之所以會選擇這場活動當作復出第一步，也是因為恩師胡瓜長期贊助這家公益團體有關，雙方互有合作默契。

謝忻因為偷吃阿翔損失慘重，不僅人財兩失，今年6月還被拍到素顏憔悴出現在恩師黃義雄的墓園前，暴哭向已逝恩師下跪懺悔，目測至少瘦了足足有7公斤之多。

(中時電子報)